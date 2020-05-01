Çin Evlerin İçine Kadar Girdi! Kameralar Her Yerde

Nüfus bakımından en büyük ülkelerden bir tanesi olan Çin evlerin içine kadar sızdı.

Nüfus bakımından en büyük ülkelerden bir tanesi olan Çin evlerin içine kadar sızdı. Güvenlik kameralarını vatandaşlarını gözetlemek için kullanılan Çin büyük tepki topluyor. İşte bu ülke ile ilgili merak edilen detaylar.

Dünya genelinde büyük tartışmalara neden olan hükümet politikaları her yerde kendisini gösteriyor. Bazı ülkelerde çok sert tedbirler uygulanırken, bazılarında ise çok daha düşük tedbirlerin görüldüğünü söyleyebiliriz. Şimdiye kadar belki de en sert tedbirleri alan ülke Çin oldu. Şu anda evlerin içine kadar kameralar kuruluyor.

Çin karantina süreci için yaptığını söyledi

İrlandalı bir çift virüs salgını nedeniyle Çin sınırları içerisinde kalmıştı. Ülkede çok sıkı tedbirler uygulanması ile birlikte, çift karantinaya alındı. Devlet bu çiftin karantinaya uyup uymadığını kontrol etmek için ilginç bir mekanizma geliştirdi.

Karantinada olan kişilerin evlerine kadar kameralar kuruldu. Böylece onların kimlerle görüştüğü ve karantinaya uyup uymadıkları izlenmeye çalışıldı. Bu İrlandalı çift sadece küçük bir örnek. Karantinada olan herkes bu uygulama ile karşı karşıya. Çin tarafından yapılan açıklamalarda bunun tamamen karantina süreci için yapıldığı söylendi.

Her ne kadar ülkeler sağlık için bu tür uygulamalar yaptığını söylese bile, yine de toplum üzerinde güçlü bir baskı oluşturuyor. Bu durum çeşitli tartışmaların nedeni oldu. Sizce Çin gibi ülkelerin yaptığı uygulamalar ne kadar doğru? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.