Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye, Şam, Dünya, Güncel

Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi

Koronavirüsün ortaya çıktığı ilk ülke olan Çin, salgının büyük etkisini atlattıktan sonra dünyadaki ülkelere yardım yapıyor. Bu kapsamda Esed rejiminde olan Şam'a Çin'den sadece 2 koli yardım gitti. Fotoğraf karesinde ise 16 kişinin yer alması dikkat çekti.

16.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:04
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi

Bugüne kadar koronavirüsle ilgili yardım haberlerinde büyük kargo uçakları kullanılırken yardım kolileri özel araçlarla taşınırken Çin'den Suriye'de Esed'in kontrolünde olan Şam'a gönderilen koronavirüs yardım kolilerinin miktarı dikkat çekti. Yardımla birlikte fotoğraf çektirmek için bir karede ise 16 kişi yan yana geldi.

SADECE 2 KOLİ

Dün akşam saatlerinde Suriye Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen uçaktan sadece 2 adet yardım kolisi indirildi. Koliler, uçaktan indirildikten sonra koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi

TEST KİTİ VAR

Çin'den Esed'e gönderilen koronavirüs yardım kolilerinin içinde 2 bin 16 adet koronavirüs test kiti bulunuyor. Yardım sonrası açıklama yapan Çin'in Şam Büyükelçisi Feng Biao da bunun ilk yardım paketi olduğunu ve yardımların devam edeceğini belirtti.

Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi

SURİYE'DE SON DURUM

Tüm dünyadaki koronavirüs salgınıyla ilgili verileri derleyen Worldometers sitesine göre Suriye'de şu ana kadar 33 Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede şu ana kadar ise sadece 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
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