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Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı

Çin ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı.

17.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:40
Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı

Çin ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 geriledi. Söz konusu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı.

Çin'in büyüme verisine yönelik farklı kurumların gerçekleştirdiği piyasa beklentileri yüzde 6 ila 9 arasında değişse de bazı ekonomistler çift haneye varan daralmadan bahsediyordu.

Ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6, çeyreklik bazda yüzde 1,5 büyüme kaydetmişti.

Öte yandan Çin'de perakende satışlar martta yıllık 15,8 ve sanayi üretimi yüzde 1,1 düşüş kaydetti. Piyasada perakende satışların yüzde 10 ve sanayi üretiminin yüzde 7,3 gerilemesi bekleniyordu.

Analistler, ilk çeyrekte Kovid-19 nedeniyle Çin'de birçok fabrikanın kapandığını, hem arz hem de talep kanalının ciddi bir şekilde sekteye uğradığını belirterek, buna karşın martta bir önceki aya kıyasla sanayi üretimindeki iyileşmenin cesaret verdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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