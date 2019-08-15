Çin ekonomisi alarm veriyor: Büyüme son 17 yılın en düşük seviyesinde

15.08.2019 11:17

Çin'in temmuz ayında sınai büyümesi son 17 yılın en düşük seviyesinde seyretti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ticaret alanında gerginlik yaşayan Çin'in sınai üretimi temmuz ayında sadece 4,8 oranında artış gösterdi.

Buna göre, ülkedeki artış, 2002 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle