Çin ekonomisi 28 yıl sonra ilk kez küçüldü; 30 milyon kişi işini kaybedebilir Covid-19 salgını nedeniyle Çin ekonomisi 1992'den bu yana ilk kez daraldı, gayrısafi yurt içi hasıla yıllık bazda yüzde 6.8 geriledi. Uzmanlar Çin'in 1970'lırdan bu yana en ciddi daralma döneminden geçtiğine dikkat çekiyor

Covid-19 salgını nedeniyle Çin ekonomisi 1992'den bu yana ilk kez daraldı, gayrısafi yurt içi hasıla yıllık bazda yüzde 6.8 geriledi. Uzmanlar Çin'in 1970'lerden bu yana en ciddi daralma döneminden geçtiğine dikkat çekiyor. Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 geriledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com