Çin ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 18,3 büyüdü
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Çin ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 18,3 büyüdü

Çin ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 18,3 büyüdü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Çin ekonomisinin, 2021'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 büyüdüğü bildirildi.

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Çin ekonomisinin, 2021'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 büyüdüğü bildirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunca (NBS) yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğine ait ekonomik büyüme verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğine iyi bir başlangıç yaptığı ve yıllık bazda yüzde 18,3'lük büyüme kaydedildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel etkilerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası ekonomiye belirsizliklerin ve istikrarsızlığın hakim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sanayi üretimi ve yatırımlarındaki büyümelerin martta zirve yaptığı aktarılırken bu ayda perakende satışlarında yüzde 34,2 artış görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Büyüme oranının yüksek çıkmasında Kovid-19 nedeniyle geçen yıl görülen ekonomik daralmanın da rol oynadığına işaret edildi.

Küresel çapta ekonomik daralmalara yol açan Kovid-19 salgını Çin'i de vurmuş ve ülke ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 daralmıştı.

Çin, salgına rağmen 2020'nin son çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 6,5 büyüdüğünü, 2020 geneli ekonomik büyüme oranının da yüzde 2,3 olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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