Çin'e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıkıyor
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Çin'e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çin'e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden tarafından Çin'e ikinci tren sevkiyatının bugün yapılacağını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden tarafından Çin'e ikinci tren sevkiyatının bugün yapılacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çin'e demiryoluyla ilk ihracatı ocak ayında yaptıklarını ve Eskişehir Kırka'dan yüklenen 42 konteynerlik boraks pentahidratı 800 metre uzunluğundaki blok trenle Çin'e gönderdiklerini hatırlattı. Bakan Dönmez, Eti Maden tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) koordinasyonunda Çin'e demiryoluyla ikinci tren sevkiyatının yapılacağını açıkladı. Dönmez, ayrıca Kırka'daki bor işletmesinde üretilen rafine bot ürünlerinin yaklaşık 50 konteynerlik blok vagonlarda Çin'in Xi'an istasyonuna doğru yeniden yola çıkacağını aktardı. Covid-19 salgını nedeniyle küresel tedarik ve lojistik kanallarında zaman zaman aksama yaşandığını belirten Bakan Dönmez, özellikle Covid-19 nedeniyle dünya ticaretinde ve deniz taşımacılığında yaşanan yapısal bozulmanın lojistik sektöründe yaşanan ekipman sıkıntıları ve buna bağlı olarak deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda geçen yılın sonlarında artan yüksek navlunların bu yılın başından beri hala sürdüğünü ifade etti.

Bakan Dönmez, 23 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kaza ve akabinde kanalın günlerce kapalı kalması ile alternatif ticaret yollarının önemininin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Dünya ticareti sadece birkaç günde milyon dolarlık kayba uğradı. Bu durum bizlere tek bir rota ya da tek bir geçiş güzergahı üzerinden yapılabilecek ticaretin ne tür risklere gebe olduğunu da gösterdi" dedi.

Bakan Dönmez, küresel aşı çalışmaları ile bu yılın başından beri imalat sektöründe ham madde talebinin de artışa geçtiğini, söz konusu bu durumun dünya ticaretine pozitif ivme kazandırdığı bir dönemde başarıyla gerçekleşen bu stratejik demir yolu deneme operasyonlarının meyvelerini vermeye başladığının altını çizdi. Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Bugün Eti Maden, TCCD ile Çin'e demiryoluyla ikinci tren sevkiyatını yapacak. Kırka'daki bor işletmemizde üretilen rafine bor ürünleri, yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda Çin'in Xi'an (Şiyan) istasyonuna doğru yeniden yola çıkacak. Eti Maden, Çin pazarına geleneksel olarak yaptığı deniz konteyner taşımacılığının yanı sıra, gemi kiralama ve demiryolu alternatifleriyle de başarılı bir stratejik hamleyi de gerçekleştirmiş olacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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