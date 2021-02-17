Çin'e özel Steam China 53 oyunla kullanıma açıldı

Tüm dünyada meşhur olan online mağaza olan Steam, beklenilenilen sonunda Çin'de de kendi sistemiyle kullanıcılara sunmaya elverişli hale geldi. Bu Çin'e özel has stil Steam "Steam China" ismi ile hizmet verecek. Fakat bildiğimiz Steam ile farkı biraz göze çarpıyor. Bunlardan ilk göze çarpan detay ise normal Steam ile Çin'e özel olan Steam'lerde oyun farkı diyebiliriz.

ÇİN'E ÖZEL STEAM CHINA 53 OYUNLA KULLANIMA AÇILDI

Steam Çin'de Çin hukümetinin izin verdiği oyunlar sadece yer alabiliyor. Bu sebepten ötürü geniş kitleye sahip olan oyunlar Steam Çin'de kendine yer bulamıyor. Şu zaman diliminde Steam Çin'den sadece 53 oyun alabilecek olan oyunlar ilerleyen dönemlerde de daha fazlasını alabilecek. Şuanda CS:GO ve Dota 2 ise mağaza satın alınmak için oyuncuları bekliyor.

Bayağı bir oyunun yanında ise Steam Çin'de yine belli başlı özellikler de kendine yer alamadı, bunlardan bazıları chat, workshop, topluluk forumları gibi özellikler olarak göze çarpan detaylar arasında. Uluslararası Steam ile Çin Steam arasında gözle görülür derece farkılıklar meydana gelse de, Valve şirketi her iki bölgeyi de tek hasaba bağlayarak biraz olsun bu konuda iyileştirme sağladı. Bunun yanı sıra ise oyun inceleme sistemi de Çin Steam'e bağlı bu da demek oluyor ki oyuncular her iki sürümü de inceleyip aynı oyunu görebilir ve oynayabilir bu değişiklik de göze çarpan detaylar arasında kendine yer bulmuş durumda. Buna ek olarak normal Steam'de oyun almış olan kullanıcılar, Çin Steam'inde de oynayabilecek durumda. Aynı durum tersi durumlarda da geçerli olacak.

Staem China'nın servis edilmesinden sonra Çinli oyuncular da normal Staem'e ve özel oyunları oynayabilecek ve deneyimleyebilecek. Uluslararası Steam hala Çin'de hizmet verse de, Valve'ın uluslararası sürümü hizmet verilmez hale getirilecek ve Çin'de sadece Steam China'yı hizmet verecek hale getirmesi oldukça olağan bir durum. Valve, Çin'deki uluslararası marketi alışverişten keserse, Çinli oyuncular sebebiyle marketing değeri artan bir çok oyuna kötü durum gelebilir.