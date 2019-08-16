Çin'e mermer ve tarım ürünlerinden sonra süt ürünleri ihracı

16.08.2019 14:53

ÇİN'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, ülkesinin bu yıldan itibaren Türkiye'den süt ürünleri ithal edeceğini belirterek, "Bunların dışında tarım ürünleri konusunda Çin ve Türkiye arasında gelişmeler devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Çin'e yaptığı ihracat konusunda ürün çeşitliliğini çok kısa süre içinde artırabiliriz" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye- Çin İş Geliştirme ve Değerlendirme Derneği'nce Afyonkarahisar'da otelde düzenlenen toplantıda, Çin- Türkiye ekonomik ilişkilerini değerlendirdi. Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Değerlendirme Dernek Başkanı İhsan Beşer, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdulkadir Konak ve iş insanlarının katıldığı toplantıda, Çin'e ihracatı yapılan ve yapılması planlanan ürünler hakkında konuşuldu.

'İŞ BİRLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Çin Büyükelçisi Deng Li, Türkiye'den ithal ettikleri mermerin, Çin piyasasının yüzde 65'ini karşıladığını söyledi. Büyükelçi Li, "Çin'in Türkiye'den ithal ettiği mermerin yüzde 5'i Afyonkarahisar'dan geliyor. Bu yıl Afyonkarahisar'dan kiraz da ihraç edilmeye başlandı ve Çin pazarında çok güzel yankı buldu" diye konuştu.

TURİST SAYISI

Turizm konusunda ise bu yıl Çin'den yaklaşık 500 bin kişinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydeden Deng Li, "Her yıl daha fazla Çinli turist Afyonkarahisar'a gelmeye başladı. Çin- Afyon arasındaki iş birliğinde bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar gerçekten çok memnun edici. Biz bununla da yetinmeyeceğiz. Çünkü gerçekten çok ciddi potansiyelimiz var. Çin pazarının kapısı Türkiye ve Afyonkarahisar'a her an açık tutulacaktır. Yeter ki bizim yasalarımıza ve kurallarımıza uyumlu bir şekilde faaliyette bulunsunlar. Çin'in sınırsız büyüklükteki piyasası da Türkiye'nin ve özellikle Afyon'un tarım ürünleri için bitmez tükenmez bir pazar sunmaktadır" dedi.

'İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN SAYISINI ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ'

Türkiye'den Çin'e ihraç edilen ürün çeşitliliğinin kısa zaman sonra artırılacağını da ifade eden Büyükelçi Li, bu yıl Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünlerinin gitmeye başlayacağını kaydetti. Deng Li şöyle konuştu:

"Bu sene Türkiye'nin süt ürünleri de Çin'e gitmeye başlayacak. Tabi bunların dışında tarım ürünleri konusunda Çin ve Türkiye arasında gelişmeler devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Çin'e yaptığı ihracat konusunda ürün çeşitliliğini çok kısa süre içinde artırabiliriz. Bu yıl Türkiye'den toplamda bin ton civarında kiraz Çin'e gitti. Bizim ortak hedefimiz ise en kısa zamanda bu rakamı en az 5 bin tona çıkarmak."

'BÜYÜKELÇİ ÖNEMLİ BİR MÜJDE VERDİ'

Vali Vekili Mehmet Boztepe ise Çin'e yapılan mermer ihracatının yüzde 60'ını ülke olarak karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yüzde 60'lık ihracatın yüzde 5'lik kısmını Afyonkarahisar'ın karşıladığını, bu oranın az olduğunu vurgulayan Boztepe, "Buradan da mermercilerimize duyurmak isterim. Tarım alanında kirazla başlayan Çin yolculuğumuzun biraz önce sayın Büyükelçimizin de arz ettiği gibi değişik ürünlerle devam etmesini temenni ediyorum. Özellikle vermiş olduğu müjde bizim açımızdan çok kıymetli. Süt ve süt ürünleri piyasasının Çin gibi büyük bir ülkeye ihracatı, yatırımcılarımız açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Li ve beraberindekiler, mermer ocakları ve fabrikalarda incelemelerde bulundu.



Kaynak: DHA