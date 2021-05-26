Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti
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Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti

Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel

ÇİN'e yerli üretim MDF kaplı levha taşıyan 2 ayrı ihracat treni, Erzurum'a ulaştı.

ÇİN'e yerli üretim MDF kaplı levha taşıyan 2 ayrı ihracat treni, Erzurum'a ulaştı. Bir süre Erzurum garında mola veren 2 tren, ardından Kars'a doğru hareket etti. 

Türkiye ile Çin arasında 4 Aralık 2020'de başlayan ihracat treninin 6 ve 7'ncisi Kocaeli Köseköy'den 24 Mayıs Pazartesi günü hareket etti. 2 bin 250 ton yerli üretim MDF kaplı levha yüklü 2 ihracat treni 41 ayrı vagondan oluşuyor. 21 vagondan oluşan 6'ncı ihracat treni saat 15.15'te Erzurum'a ulaştı. Bir süre 6'ncı Erzurum garında mola veren ihracat treni, Çin'e gitmek üzere hareket etti. Yaklaşık 1 saat sonra Erzurum garına varan 20 vagonluk 7'nci ihracat treni de bir süre mola verdikten sonra yoluna devam etti. Türkiye'de 1876, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de de 2 bin 100 kilometre yol katederek Çin'in Şian kentine ulaşacak 2 tren, toplam 8 bin 693 kilometre yolu yaklaşık 2 haftada tamamlayacak.


Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti
Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti
Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti
Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti
Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti
Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin

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