Çin'e ihracat süresinin 12 güne düşmesi Türk iş insanlarını sevindirdi
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Çin'e ihracat süresinin 12 güne düşmesi Türk iş insanlarını sevindirdi

03.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:09
Çin'e ihracat süresinin 12 güne düşmesi Türk iş insanlarını sevindirdi

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Türkiye ürünleri için çok iyi bir pazar olan Çin'e demir yoluyla ihracatın 12 güne düşmesinin, hem maliyetleri aşağı çekeceğini hem de yaş sebze ve meyve ihracatının yolunu açacağını bildirdi.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Türkiye ürünleri için çok iyi bir pazar olan Çin'e demir yoluyla ihracatın 12 güne düşmesinin, hem maliyetleri aşağı çekeceğini hem de yaş sebze ve meyve ihracatının yolunu açacağını bildirdi.

Beşer, AA muhabirine, 29 Kasım 2018'de kurulan Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneğinin, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesinin sağlanmasını amaçladığını söyledi.

Dernek olarak Çinli ve Türk iş adamları arasında iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Beşer, Çin'den başlayarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan Tek Kuşak Tek Yol Projesi'nin, bu ülkeye ihracatı kolaylaştırdığını ifade etti.

Demir yolu ulaşımıyla maliyet düşüyor

Türkiye'nin Çin'e ihracatında potansiyel olarak öne çıkan hedef ürünler arasında farklı sektörlerle bağlantılı mal grupları bulunduğuna işaret eden Beşer, gıda, tekstil, otomotiv, tabii kaynak ürünleri, ev işlerinde kullanılan cihazlar, tarım makineleri, telefon ve kayıt cihazları gibi ürünlerin yüksek satış potansiyeli taşıyan ürünler olarak nitelendirilebileceğini dile getirdi.

Beşer, Türkiye'den Çin'e ürünleri deniz yoluyla 35 ila 45 günde ihraç ettikleri bilgisini vererek, "Türkiye ürünleri için çok iyi bir pazar olan Çin'e demir yoluyla ihracatın 12 güne düşmesi, hem maliyetlerimizi aşağı çekecek hem de yaş sebze ve meyve ihracatının yolunu açacak." dedi.

Deniz yoluyla mal ve ürünlerin 1000-1500 dolar maliyetle gönderildiğine dikkati çeken Beşer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu maliyetin 3-4 bin dolara kadar çıktığını bildirdi.

Yaş meyve sebze ihracatı da planlanıyor

Beşer, dernek üyesi iş adamları tarafından Çin'e mermer, bal, kurutulmuş gıda, zeytinyağı, bal gibi ürünlerin gönderildiğini, bunların demir yoluyla ulaştırılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Gerekli onayın gelmesinin ardından ürünlerin konteynerlere yüklenerek Çin'e gönderilebileceğini vurgulayan Beşer, gelecek yıl itibarıyla soğutuculu konteynerlerin de olmasıyla yaş meyve ve sebze ihracatının da yapılabilmesinin yolunun açılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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