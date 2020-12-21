Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi
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Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi

21.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:21
Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi

Çin'e gitmek için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Sakarya'ya ulaşırken 42 vagonlu trenin gelişi ve gidişi havadan görüntülendi.

Çin'e gitmek için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Sakarya'ya ulaşırken 42 vagonlu trenin gelişi ve gidişi havadan görüntülendi.

Çin'e gitmek için İstanbul'dan yola çıkan ihracat treni, bakım ve evrak işlemleri sebebi ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nde mola verdi. 42 vagon ve 42 konteynerden oluşan yük trenin arızalanan bir vagonu burada değiştirildikten sonra Sakarya'ya doğru yola çıktı. Sakarya Arifiye Gar'ına gelen tren kısa bir süre durakladıktan sonra yoluna devam etti. Yaklaşık 12 gün sürecek olan yolculuktan sonra Çin'e ulaşması beklenen tren havadan da görüntülendi.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi
Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi
Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi
Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi
Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi
Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi
Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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