Çin'e giden TSK uçağı yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı
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Çin'e giden TSK uçağı yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı

Yeni Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı.

31.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:19
Çin'e giden TSK uçağı yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı

Yeni Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yakıt ikmali için 'a iniş yaptı.


Yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a iniş yaptı. Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını getirecek olan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, burada yakıt ikmalini yaptıktan sonra Çin'in Vuhan kentine inecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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