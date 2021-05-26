Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı
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Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Ekonomi

- Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı Türkiye'den Çin'e 12 günde gidecek olan MDF kaplı levha yüklü iki tren Erzurum'a ulaştı.

- Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı

ERZURUM - Türkiye'den Çin'e 12 günde gidecek olan MDF kaplı levha yüklü iki tren Erzurum'a ulaştı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nden yola çıkan ve Çin'e gidecek olan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levhaların yüklü olduğu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı.

Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki tren 12 gün içerisinde Çin'e ulaşması planlanıyor. 2 gün önce Kocaeli'nden hareket eden trenler öğlen saatlerinde Erzurum Garına giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin'e gitmişti. Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.

41 vagonlu 2 tren Erzurum'da mola verdikten sonra hareket ederek Kars Garına doğru hareket etti.

Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı
Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı
Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı
Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı
Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

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Çin'e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı - Haberler Ekonomi
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