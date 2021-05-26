Çin'e gidecek ihracat trenleri Kars'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'e gidecek ihracat trenleri Kars'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Köseköy Lojistik Merkezi'nden Çin'e gitmek üzere yola çıkan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levha yüklü iki ihracat treni Kars'a ulaştı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Köseköy Lojistik Merkezi'nden Çin'e gitmek üzere yola çıkan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levha yüklü iki ihracat treni Kars'a ulaştı.

Kars Tren Garı'na gelen ihracat trenleri, buradaki lojistik işlemlerinin ardından yarın sabah erken saatlerde Gürcistan'a hareket edecek. Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki trenin 12 gün içerisinde Çin'e ulaşması planlanıyor. 2 gün önce Kocaeli'den hareket eden trenler, akşam Kars Garı'na giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin'e gitmişti. Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.

(Işık Çapanoğlu/ İHA)

Çin'e gidecek ihracat trenleri Kars'ta
Çin'e gidecek ihracat trenleri Kars'ta
Çin'e gidecek ihracat trenleri Kars'ta
Çin'e gidecek ihracat trenleri Kars'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti
ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Murat Kurum Volkan Bozkır Antony Blinken
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'e gidecek ihracat trenleri Kars'ta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 23:00:59. #1.13#

title