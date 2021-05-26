Çin'e gidecek ihracat treni Erzincan'a ulaştı

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan Çin ihracat blok treni, Erzincan Tren Garı'na geldi.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan Çin ihracat blok treni, Erzincan Tren Garı'na geldi.

Kocaeli'den 24 Mayıs Pazartesi günü törenle uğurlanan ve Çin'e gidecek 2 ihracat treninden biri, personel değişimi için Erzincan Tren Garı'nda yaklaşık 30 dakika mola verdi.

Tren, Erzincan'daki molanın ardından Erzurum'a doğru yola çıktı. Diğer trenin de Sivas'tan Erzincan'a hareket ettiği öğrenildi.

TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan 2 ihracat treni, 24 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'den Çin'e gitmek üzere yola çıkmıştı.

Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya