Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi

21.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:14

Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi Çin'e gidecek ihracat treni Bilecik'e uğradı Tren ile ilgili bilgi veren makinist Yakup Karakaya;

Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi

Çin'e gidecek ihracat treni Bilecik'e uğradı

Tren ile ilgili bilgi veren makinist Yakup Karakaya;"Şuan vagonların teknik muayenesi yapılıyor"

BİLECİK - Çin'e ulaşmak için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Bilecik'e ulaştı. 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni Bilecik'te havadan böyle görüntülendi.

İstanbul'dan yola çıkan, Marmaray'ı geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak ihracat treni, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 sonra ulaştıracak. Bu tren bugün Türkiye'de sayılı demiryolu rampalarının bulunduğu iller arasında olan Bilecik'e ulaştı. Trenin tonajı fazla olunca Bilecik-Karaköy arasındaki 12 kilometrelik demiryolu hattında bulunan rampaları çıkabilmesi için arkasına destek makinesi bağlandı. Tren bu makine ile 12 kilometre ilerledikten sonra Karaköy'e ulaşacak. Buradan destek makinesi geri döneceği öğrenilirken, trenin bir sonraki istasyonu Eskişehir olacak.

" Şuan vagonların teknik muayenesi yapılıyor"

Tren ile ilgili bilgi veren makinist Yakup Karakaya, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nde mola verdikten sonra hareket ettik. Halkalıdan yola çıkan makinist arkadaşlar Köseköy'de bize devretti. Şuan vagonların teknik muayenesi yapılıyor. Muayene bittikten sonra Eskişehir'e devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik İstasyon Tren Garı'na gelerek, yetkilerden bilgi aldılar.

Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Coşkun Sabah Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Vitor Hugo Mbaye Diagne Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk İzmir Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 19:14:39. #1.14#
title