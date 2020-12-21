Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni Kocaeli'ye uğradı
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Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni Kocaeli'ye uğradı

21.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:01
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni Kocaeli'ye uğradı

Çin'e ulaşmak için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı.

Çin'e ulaşmak için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı.

Çin'e gitmek için İstanbul'dan yola çıkan ihracat tırı, bakım ve evrak işlemleri sebebi ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nde mola verdi. 42 vagon ve 42 konteynerden oluşan yük trenin arızalanan bir vagonu burada değiştirildi. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından tren tekrar yola çıktı. Yaklaşık 12 gün sürecek olan yolculuktan sonra trenin Çin'e ulaşması bekleniyor.

Tren ile ilgili bilgi veren makinist İsmail Ertan, "Yaklaşık 10 yıldır bu görevi yapmaktayım. Bu Çin trenimizi sabah Halkalı'dan saat 04.50'de çıkarttık. Marmaray'dan geçirerek Anadolu Yakasına ulaştırdık. Sabah saat 08.30 sularında Köseköy'e gelmiş olduk. Bir kaç evrak işleri vardı, onlar halledildi. Şu an ise yola çıkıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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