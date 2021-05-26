Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
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Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı

Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan 2 tren, Kars Garı'na geldi.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan 2 tren, Kars Garı'na geldi.

Kocaeli'den pazartesi günü törenle uğurlanan 2 ihracat treni Kars'a ulaştı.

Trenler, gümrükleme işleminin ardından yarın sabah saatlerinde Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine uğurlanacak.

TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan 2 ihracat treni, pazartesi günü Kocaeli'den yola çıkmıştı.

Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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