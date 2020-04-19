Çin'e Covid-19 nedeniyle baskı artıyor
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Çin'e Covid-19 nedeniyle baskı artıyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'in korona virüs salgını hakkında şeffaf olmadığını belirterek uluslararası soruşturma talebinde bulundu.

19.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:57
Çin'e Covid-19 nedeniyle baskı artıyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'in korona virüs salgını hakkında şeffaf olmadığını belirterek uluslararası soruşturma talebinde bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Çin'e yönelik baskı artıyor. Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne yaptığı açıklamada, Çin'in şeffaflığı konusunda ciddi endişelerinin bulunduğunu ifade ederek virüsün kökenleri ve nasıl yayıldığı konusunda uluslararası soruşturma yapılmasını talep etti. Bakan Payne, "Korona virüs hakkındaki konular bağımsız olarak gözden geçirilmesi gerekiyor ve bunu yapmamız önemli. Avustralya bu konuda ısrarcı olacak" ifadelerini kullandı. Payne, Çin'in salgınla mücadelesi ve edinilen bilgilerin paylaşılması konusunda bilinmeyen detayların olduğunu belirterek, konunun bağımsız bir soruşturma sonucunda açığa çıkacağını belirtti.

Avustralya'nın uluslararası soruşturma talebi, Çin'e eleştirilerini arttıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in salgının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiği ifadelerinin ardından geldi.

Öte yandan, Avustralya Sağlık Bakanlığı, 6 bin 586 korona virüs vakası olan ülkede virüs nedeniyle 71 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. - CANBERRA

Kaynak: İHA

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