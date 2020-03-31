Çin'e Covid-19 için Tazminat Davası Açıldı: 20 Trilyon Dolar

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs neredeyse bir milyon vakaya ulaştı.

Çin laboratuvar ortamında virüs ürettikleri iddiasıyla bir dava ile karşı karşıya. İşte konuya dair detaylar!

Yirmi Trilyon Dolar

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs neredeyse bir milyon vakaya ulaştı. Virüsün ortaya çıkışı ile ilgili çalışmalar sürerken Amerikalı avukatlardan ilginç bir adım geldi. Bir grup avukat, salgına yol açacak bir virüs ürettikleri gerekçesi ile Çin'e karşı tazminat davası açtı.

Söz konusu dava kapsamında 20 trilyon dolar (20.000.000.000.000 dolar) değerinde tazminat isteniyor. Bu davanın karşısındaki kişiler ve kurumlar ise şu şekilde:

Çin Hükümeti

Çin Ordusu

Çin Ordusu Tümgenerali Chen Wei

Wuhan Viroloji Enstitüsü

Wuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Shi Zhengli

Listedeki kişiler ve kurumlar terörizme destek sağlamak, vatandaşların zarar görmesini ve ölmesini sağlamak amacı ile komplo kurmak, ihmal, ölüme neden olmak ve saldırı suçları ile suçlanıyor.