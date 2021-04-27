Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; haklarında iddianame düzenlendi
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Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; haklarında iddianame düzenlendi

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; haklarında iddianame düzenlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı, iddianame düzenlendi.

İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı, iddianame düzenlendi. Suç şebekesinin yöneticisi olan Şüpheli Hasan K. ve Soner Ç.'nin 3 ayrı suçtan toplamda 33 yıla kadar hapis ve 10 bin gün adli para cezası verilmesinin talep edildiği iddianamede diğer 14 şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, merkezi İsviçre'de bulunan şirketle, Tekirdağ'da bulunan şirket arasında saf bakır alımına dair yapılan sözleşmeye yer verildi. Sözleşme gereği saf bakırların Tekirdağ'dan Çin'in Lianyungang kentine 36 milyon dolar ödeme karşılığında gönderileceğinin anlatıldığı iddianamede suçtan zarar gören firmaya sevkiyatın ulaştığı esnada konteynerlerda saf bakır yerine maddi değeri olmayan kaldırım taşı gönderilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı. 

SAHTE SİGORTA POLİÇESİ HAZIRLADILAR

İddianamede şüpheli Tayfun G.'nin kaldırım taşlarını bakırmış gibi göstererek 6 adet sahte sigorta poliçesi hazırladığı belirtildi. Aynı zamanda iddianamede Tayfun G.'nin dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının kendisine verildiğine dair beyanları yer aldı. Ambarlı Gümrük Limanı'ndan 8 ayrı sevkiyatta gönderilen kaldırım taşının herhangi bir sekteye uğramaması ve deşifre olmadan gemilere yüklenmesi aşamasında Vedat U.'nun, Çağrı K.'nın ve Bora İ.'nin görev aldıkları belirtildi.  İsviçre menşeli "Mercuria" firması ile "Groupama Sigorta" ve "Maersk Denizcilik" şirketinin "suçtan zarar gören" taraf olduğu belirtilirken Tekirdağ merkezli "Bietsan" firması ile birlikte toplam 5 şirketin ise dolandırıcılıktan "malen sorumlu" olduğu kaydedildi.Şüphelilerin emir ve talimat zinciri içerisinde hareket ettiklerine dair bulguların bulunduğuna yer verilen iddianamede şüpheli Hasan K. ve Soner Ç.'nin suç örgütü kurdukları, talimat ile diğer şüphelilerin eylemlerini dizayn ettikleri ve bu çerçevede suç örgütünde yönetici sıfatlarının bulunduğu anlatıldı. Savcılık, örgüt yöneticileri olan Hasan K., Soner Ç. 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar, 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar toplamda 33 yıl 3 aya kadar hapis talebinde bulundu.

Diğer şüpheliler Saime Ç., Dursun Ç., Muammer K., Orhan M., Ferhat U., Başak Y., Sinan Ç., Ufuk Ç., Tayfun G., Ramazan Ö. ve Vedat U.'nun örgüt yöneticilerinin emir ve talimatı doğrultusunda örgüte üye oldukları ve örgüt çerçevesinde eylemlerini gerçekleştirdikleri belirtildi. Bu şüpheliler için savcı 'Örgüte üye olma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsini istedi. Suç örgütünün gümrük işlemlerinde görevli oldukları tespit edilen şüpheli Sedat U., Çağrı K. ve Bora İ.'nin örgüte üye olmamakla örgüte birlikte bilerek ve isteyerek yardımda bulunduklarının da kaydedildiği iddianamede savcı bu şüpheliler için de 'Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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