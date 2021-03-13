Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; 11 kişi tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye sevk edildi
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Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; 11 kişi tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye sevk edildi

13.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:12
Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; 11 kişi tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye sevk edildi

İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren dolandırıcılık şebekesi çökertilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren dolandırıcılık şebekesi çökertilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'ine ev hapsi verilmiş, 2 kişiye de adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı sonucu 11 kişi hakkında tutuklama talebiyle yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Dün bulundukları adreslerde gözaltına alınan 11 kişi, adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket 20.06.2020 tarihinde Çin'de fabrikası olan İsviçre'deki bir şirket ile külçe halinde 10 bin ton saf bakır ihracatı konusunda 36 milyon dolar karşılığında anlaştı. İki firma, bahse konu malzemenin Ambarlı Limanından Çin'in Lianyungang kentindeki limana gönderilmesi yönünde mutabık kaldı. Bu esnada anlaşma bedeli olan 36 milyon doların banka yoluyla Türkiye'deki şirkete yapılması istendi. Çin'deki limana malzemelerin sevkiyatı yapıldı ancak gemilerden bakır yerine, hiçbir maddi değeri bulunmayan bakıra boyanmış kaldırım taşı gönderildiği ortaya çıktı. Satışı yapan ve malzeme transferine aracılık eden iki şirket hakkında şikayette bulunulması üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmalar kapsamında, 13 kişinin kimliği tespit edilerek haklarında yetkili mahkemeden "Yurt Dışına Çıkış Yasağı" yasağı konuldu. Mali Şube ekipleri, çalışmalarının devamında, dün saat 06.30 sıralarında İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şirket ve 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda da S.Ç. (36),H.K. (38),D.Ç. (37),S.Ç. (41),F.U. (43),T.G. (53),U.Ç. (36),M.K. (35),R.Ö. (52),O.M. (27) ve S.U. (38) ile S.Ç. (38) ve B.Y. (31) isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli kişilerden 11'i ev hapsi şartıyla olmak üzere 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Yine dolandırıcılık konusuyla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli 11.03.2021 tarihinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı sonucu haklarında tutuklama talebiyle yeniden yakalama kararı çıkartılan 11 kişi dün bulundukları adreste yakalanarak yeniden adli makamlara sevk edildi.

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; 11 kişi tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye sevk edildi
Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; 11 kişi tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye sevk edildi
Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; 11 kişi tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye sevk edildi
Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi; 11 kişi tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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