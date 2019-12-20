Çin'e bağlı Makau'nun yeni Baş Yöneticisi görevine başladı

20.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:30

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nin Yeni Baş Yöneticisi Ho Lat Seng, yemin ederek görevine başladı.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Makau'da, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iştirakiyle düzenlenen yemin töreninde bölgenin yeni Baş Yönetici Ho Lat Seng yemin etti.

Bölgenin Çin'e devrinin 20'inci yılına denk gelen yemin töreni ve devir kutlamaları birlikte yapıldı.

Baş Yönetici Ho, hükümet olarak ulusal güvenliği ve egemenliği koruyacaklarını ve bölgenin yönetim tarzı olan bir ülke iki sistemi Makau karakteristiğiyle uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Makau'da idari reformları hızlandıracaklarını ve anayasal düzeni pekiştireceklerini ifade eden Ho, geleneksel Çin tıbbı ve yüksek teknoloji alanlarını geliştireceklerini belirtti.

Şi de, burada yaptığı konuşmada, Makau Özel İdari Bölge yönetiminin, halkın yaşam kalitesini artırmak ve çevre koşullarını iyileştirmek için, şehir güvenliği, enformasyon, enerji ve ulaşım dahil kamu altyapı yatırımlarını artırması gerektiğini söyledi.

Baş Yönetici Ho'nun yemin töreninden sonra Makau'nun Çin'e devrinin 20'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Şi, Makau'nun bir ülke iki sistemi başarıyla uyguladığını belirterek, bu uygulamadaki başarının en önemli nedeninin "vatanseverlik" olduğunu söyledi.

Şi ayrıca, "Hong Kong ve Makau'nun ana karaya dönüşünden sonra, bu iki özel idari bölge tamamen Çin'in iç işleridir. Herhangi bir yabancı gücün Hong Kong ve Makau'ya müdahale etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Çin'in Hong Kong'dan sonra bir ülke iki sistem ilkesiyle yönettiği ikinci bölge olan Makau'nun siyasi yönetim şekli, Hong Kong ile benzerlik gösteriyor.

Uzun yıllar Portekiz egemenliğinde kaldıktan sonra 20 Aralık 1999'da Çin'e devredilen Makau (Aomın) Özel İdari Bölgesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyaretiyle ana karaya devredilişinin 20'nci yılını kutluyor.

Siyasetten çok eğlence merkezleri ile gündeme gelen Makau nüfusu yaklaşık 670 bin kişiden oluşurken bölge, gelirinin yüzde 80'ine yakınını, kumar ve şans oyunlarından elde ediyor. 2018 verilerine göre bölgede kişi başına düşen milli gelir 82 bin 609 dolar oldu.

Makau, 20 yılda 5'er yıllık Baş Yöneticilik süresiyle 4 dönemi geride bıraktı. Bölgede 20 Aralık 1999'da iş başına gelen ilk Baş Yöneticisi Edmund Ho Hau Wah, iki dönemde on yıl boyunca liderliğini yaptığı Makau'da Baş Yöneticilik görevini 2009'da Fernando Chui Sai On'a devretti.

Fernando Chui ise 2009'dan bu yana iki dönemi tamamlayarak, görevi bölgenin üçüncü Baş Yöneticisi Ho Lat Seng'e bıraktı.

Kaynak: AA