Çin'e ait uçak gemisi Liaoning, Japonya'nın güneyindeki adaların arasından geçti
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Çin'e ait uçak gemisi Liaoning, Japonya'nın güneyindeki adaların arasından geçti

Çin'e ait uçak gemisi Liaoning, Japonya'nın güneyindeki adaların arasından geçti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Çin'e ait "Liaoning" uçak gemisi taşıyıcısının, Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaleti ile Miyakojima adasının arasından geçtiği bildirildi.

Çin'e ait "Liaoning" uçak gemisi taşıyıcısının, Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaleti ile Miyakojima adasının arasından geçtiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Liaoning beraberindeki 5 gemiyle Japonya'nın güneyindeki Okinawa'ya yakın seyretti.

Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) açıklamasına göre, güneydeki Okinawa eyaleti ile Miyakojima adasının arasından geçen Liaoning kuzeye ilerleyerek Doğu Çin Denizi'ne girdi.

Askeri filo seyri boyunca Japonya karasularını ihlal etmedi.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine ve söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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