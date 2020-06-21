Çin'e ait olduğu değerlendirilen denizaltı Japonya karasularına yaklaştı
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Çin'e ait olduğu değerlendirilen denizaltı Japonya karasularına yaklaştı

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Amami-Oşima adası yakınlarında bitişik bölgede yabancı bir denizaltı tespit edildi.

Çin'e ait olduğu değerlendirilen denizaltı Japonya karasularına yaklaştı
21.06.2020 07:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:31

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Amami-Oşima adası yakınlarında bitişik bölgede yabancı bir denizaltı tespit edildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin donanmasına ait olduğu tahmin edilen ve Japonya karasularını ihlal etmeyen bir denizaltı ülke karasularına yaklaştı.

Dipten seyir izlerken radara giren denizaltı, Amami-Oşima ve Tokara adaları arasında Japonya karasularına ait 10 kilometre mesafeli iki yakadan geçiş yaptı.

Batıya doğru seyrederken en son Yokoate adası yakınlarında görülen denizaltı için Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri bölgeye devriye uçağı ve destroyer gönderdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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