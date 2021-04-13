Çin'e ait iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'e ait iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Çin'e ait iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı iki sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı
Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı

Çin bandıralı iki sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'in iki gemisi ulusal kara suları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafındaki bitişik bölgede sabaha karşı yerel saatle 02.30 civarında dolaşan gemiler, Taisho-jima Edası etrafında Japonya kara sularına girdi.

Japon balıkçı gemilerine yaklaşan Çin'e ait gemilere karşı Japonya Sahil Güvenliği, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler Senkaku etrafında bu yıl 13 kez Japonya kara sularına girdi.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mario Draghi Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ece Erken Cem Yılmaz Mustafa Üstündağ
Spor Necip Uysal Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin'e ait iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 07:46:14. #1.15#
title