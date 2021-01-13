Çin'e ait 4 gemi Doğu Çin Denizinde Japonya kara sularını ihlal etti
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Çin'e ait 4 gemi Doğu Çin Denizinde Japonya kara sularını ihlal etti

13.01.2021 08:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:28
Çin'e ait 4 gemi Doğu Çin Denizinde Japonya kara sularını ihlal etti

Çin'e ait 4 geminin Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku takımadaları etrafındaki Japonya kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Çin'e ait 4 geminin Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku takımadaları etrafındaki Japonya kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Japon kamu yayıncısı NHK'nın Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çin Sahil Güvenliğine ait 4 gemi sabah 10.40 sularında tartışmalı Senkaku takımadalarına yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği, takımadalardan Uotsuri'nin kuzeybatısına yaklaşık 20 kilometre mesafede seyreden Çin gemilerinin, bu yıl ilk kez ihlal ettiği Japonya kara sularını terk etmeleri çağrısı yaptı.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku" Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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