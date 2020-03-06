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Çin, dünyaya virüsten koruma giysileri ihraç edecek

Bir Çinli yetkili, koronavirüs salgınında karşı dünyanın her yanından gelen koruyucu ekipman talebi karşısında koruyucu giysi ihracatının teşvik edildiğini açıkladı.

06.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:05
Çin, dünyaya virüsten koruma giysileri ihraç edecek

Bir Çinli yetkili, koronavirüs salgınında karşı dünyanın her yanından gelen koruyucu ekipman talebi karşısında koruyucu giysi ihracatının teşvik edildiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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