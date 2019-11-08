Çin dünyanın yeni ithalat pazarı olacak

08.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:45

İkinci yılında Çin'in 126 yıllık Kanton Fuarı'nın ticari başarısını yakalan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın yükselişi Çin'in ithalatçı bir ülkeye dönüşümünü simgelerken yavaşlayan dünya ticareti için önemli bir fırsat yaratıyor.