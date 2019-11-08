Çin dünyanın yeni ithalat pazarı olacak
İkinci yılında Çin'in 126 yıllık Kanton Fuarı'nın ticari başarısını yakalan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın yükselişi Çin'in ithalatçı bir ülkeye dönüşümünü simgelerken yavaşlayan dünya ticareti için önemli bir fırsat yaratıyor.
08.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:45
İkinci yılında Çin'in 126 yıllık Kanton Fuarı'nın ticari başarısını yakalan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın yükselişi Çin'in ithalatçı bir ülkeye dönüşümünü simgelerken yavaşlayan dünya ticareti için önemli bir fırsat yaratıyor.
Kaynak: Dunya.com