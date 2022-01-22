Çin, dünyanın en uzun mesafeli kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi - Haberler
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Çin, dünyanın en uzun mesafeli kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi

Çin, dünyanın en uzun mesafeli kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çinli bilim insanlarının 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde kuantum anahtar dağılımını gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdığı bildirildi.

Çinli bilim insanlarının 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde kuantum anahtar dağılımını gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, sonuçları Nature Photonics dergisinde yayımlanan araştırmada, güvenli karasal kuantum ağlarında güvenilir mesafe tayin etmek üzere deney yaptı.

Araştırmacılar, fiber optik altyapıyla 1000 kilometrelik ölçekte 833 kilometre mesafede ikiz alanlı kuantum anahtar dağıtımı yaparak yani şifrelenmiş sinyalleri çift taraflı taşıyarak dünyanın en uzun mesafeli aktarımını gerçekleştirdi.

Kuantum fiziğinde sinyal taşıyan fotonlar, klasik optik kablolarla bütünlüğü bozulmadan güçlendirilip aktarılamıyor. Kanal kaynaklı aktarım kayıpları nedeniyle ağlarda mesafe sınırının gözetilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, deneyin fiber optik altyapının mesafe sınırını esnetebileceğini göstermesi bakımından ufuk açıcı olduğunu vurguladı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Haber

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