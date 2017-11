Çin Dünyanın En Hızlı Rüzgar Tünelini İnşa Ediyor

Çin'in, ABD'ye 14 dakikada ulaşabilecek hipersonik hava araçlarını denemek üzere dünyanın en büyük rüzgar tünelini inşa ettiği bildirildi.



South China Morning Post'un haberine göre, 2020 yılına kadar bitirilerek kullanıma açılması planlanan tünelde, hızı saniyede 12 kilometreye ulaşan uçuşlar test edilebilecek. Tünelde, kanat açıklığı 3 metreyi bulan büyük hava araçları için de bir deney odası olacak.



Projede çalışan araştırmacılardan Zhao Wei, bu tünel ile Çin'in hipersonik silah geliştirme programının taleplerini karşılamayı amaçladıklarını belirtti.



Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi Yüksek Dereceli Gaz Dinamiklari Devlet Laboratuvarının Direktör Yardımcısı Zhao, "Tünel, ekstrem hipersonik uçuş ortamını iki katına çıkararak özellikle askeri sektörde hipersonik teknolojinin mühendislik uygulamalarını güçlendirecek. Bu sayede olası sorunlar tespit edilerek yeraltında çözülecek." ifadelerini kullandı.



Zhao, araştırmacıların, aşırı yüksek hızlarda hava akımı oluşturmak için oksijen, hidrojen ve nitrojen gazları karışımını içeren birkaç tüpü patlatacağını, bu patlamaların salisede bir milyar vattan fazla enerji açığa çıkaracağını anlattı.



Metal borularla rüzgar tünelindeki deney odasına sevk edilen şok dalgalarının prototip aracı saracağını ifade eden Zhao, aracın sıcaklığının 7 bin 727 santigrat dereceye çıkacağını dile getirdi.



Zhao, güneş yüzeyinden 2 bin 200 derece daha yüksek olan bu sıcaklığın dağıtılması için hipersonik aracın özel materyallerle kaplı olması gerektiğini, aksi takdirde uzun bir uçuş sırasında rotasından çıkabileceğini ya da parçalara ayrılabileceğini vurguladı.



Pekin'deki Beihang Üniversitesinde havacılık bilimi ve mühendisliği alanında öğretim üyesi Wu Dafang, Çin ile ABD arasında hipersonik bir yarış olduğunu ifade etti.



Çin'de birkaç tane daha hipersonik rüzgar tüneli olduğunu hatırlatan Wu, yeni tünelin dünyada hipersonik araçlar için inşa edilen en güçlü ve gelişmiş test merkezlerinden biri olacağını aktardı.



Bu tünelde, ABD'ye 14 dakikada ulaşabilecek hipersonik hava araçlarının deneneceği belirtildi.



Hipersonik teknoloji



Dünyanın halihazırdaki en güçlü rüzgar tüneli olan ABD'nin New York eyaletindeki Buffalo kentinde bulunan LENX-X tesisinde saniyede 10 kilometrelik hız testleri yapılıyor.



Ses hızı, saniyede 343,2 metre olarak alınıyor.



Hipersonik hava araçları, Mach 5 hızıyla (ses hızının 5 katı) veya daha yüksek hızla hareket eden araçlar olarak tanımlanıyor.



ABD 2011'de Mach 20 hızında insansız hava aracı HTV-2'yi test etmiş ancak araç Pasifik Okyanusu'na çakılmadan önce sadece birkaç dakika uçabilmişti.



Çin, mart ayında WU-14 adlı hipersonik planörüyle Mach 5-Mach10 aralığında 7 başarılı test gerçekleştirmişti.



Nükleer silahlar ve balistik füzelerin taşınmasında da kullanılabilecek hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test eden ülkeler arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.