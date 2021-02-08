Çin dünyanın en büyük hidroelektrik barajını kurmaya hazırlanıyor

Çin'in Tibet Nehri üzerinde dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa edeceği bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalının haberine göre Çin, 60 gigavatlık bu barajı ülkenin Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Yarlung Tsangpo Nehri üzerine inşa edecek.

Söz konusu baraj, dünyanın en büyük hidroelektrik tesisi olan Yangzi Nehri üzerindeki Üç Boğaz Barajı'ndan 3 kat daha fazla hidroelektrik enerji üretme potansiyeline sahip olacak.

Yerel basındaki haberlerde ise barajın 14 bin nüfuslu Medog bölgesinde inşa edileceği belirtilerek, inşaatın başlamasıyla bölge halkının yerinden olabileceği kaydedildi.

Söz konusu bölgenin, ülkenin Hindistan sınırına yakın olduğu anımsatılarak, Pekin yönetiminin bu barajı, egemenlik sorunları yaşadığı komşusuna karşı siyasi araç olarak kullanabileceği yorumu yapıldı.

Tibet'in batısındaki buzullardan doğduktan sonra Hindistan'ın Arunaçal Pradeş ve Assam eyaletleri ile Bangladeş'ten de geçen Yarlung Tsangpo Nehri, bu ülkelerde Brahmaputra adını alıyor.

Yarlung Tsangpo, deniz seviyesinden yaklaşık 5 kilometre yükseklikte bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen