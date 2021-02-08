Çin dünyanın en büyük hidroelektrik barajını kurmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çin dünyanın en büyük hidroelektrik barajını kurmaya hazırlanıyor

08.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:05
Çin dünyanın en büyük hidroelektrik barajını kurmaya hazırlanıyor

Çin'in Tibet Nehri üzerinde dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa edeceği bildirildi.

Çin'in Tibet Nehri üzerinde dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa edeceği bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalının haberine göre Çin, 60 gigavatlık bu barajı ülkenin Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Yarlung Tsangpo Nehri üzerine inşa edecek.

Söz konusu baraj, dünyanın en büyük hidroelektrik tesisi olan Yangzi Nehri üzerindeki Üç Boğaz Barajı'ndan 3 kat daha fazla hidroelektrik enerji üretme potansiyeline sahip olacak.

Yerel basındaki haberlerde ise barajın 14 bin nüfuslu Medog bölgesinde inşa edileceği belirtilerek, inşaatın başlamasıyla bölge halkının yerinden olabileceği kaydedildi.

Söz konusu bölgenin, ülkenin Hindistan sınırına yakın olduğu anımsatılarak, Pekin yönetiminin bu barajı, egemenlik sorunları yaşadığı komşusuna karşı siyasi araç olarak kullanabileceği yorumu yapıldı.

Tibet'in batısındaki buzullardan doğduktan sonra Hindistan'ın Arunaçal Pradeş ve Assam eyaletleri ile Bangladeş'ten de geçen Yarlung Tsangpo Nehri, bu ülkelerde Brahmaputra adını alıyor.

Yarlung Tsangpo, deniz seviyesinden yaklaşık 5 kilometre yükseklikte bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin dünyanın en büyük hidroelektrik barajını kurmaya hazırlanıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 16:17:01. #1.14#
title