Çin Dünya Sağlık Örgütü'yle anlık bilgi paylaşıyor

22.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:32

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Başkan Yardımcısı Li Bin, yeni tip korona virüs salgınının ortaya çıkmasının ardından açık ve şeffaf bir şekilde küresel sağlık güvenliği için yüksek derecede sorumluluk duyduklarını ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ve ilgili ülkelere toplam 15 kez salgın bilgisi paylaştıklarını kaydetti.

Yeni korona virüsün tüm gen dizisini DSÖ'ye zamanında paylaştıklarını dile getiren Li Bin, şu ana kadar özel heyet kurarak 4 kez DSÖ uzmanlarıyla derinlemesine bu konuyu ele aldıklarını ve DSÖ uzmanlarını Wuhan kentinde araştırmaya davet ettiklerini ifade etti.

Li Bin, öte yandan NHC'nin Tayland, Japonya, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerle ilgili teknolojik kurumlarla ve yabancı ülkelerin Beijing büyükelçilikleriyle yakından iletişim kurduğuna işaret etti.

Li Bin, bilgilerin paylaşımı dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine ücretsiz teşhis kitleri sağladıklarına dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler