Çin, Dünya Bankası'ndan aldığı eğitim kredisini Uygurlara baskı için mi kullanıyor?

30.08.2019 09:38

Dünya Bankası tarafından Çin'e verilen 50 milyon dolarlık kredinin ülkedeki Uygurlara karşı baskı amaçlı kullanıldığı iddia edildi. Dünya Bankası yaptığı yazılı açıklamada, verdikleri kaynakların eğitim dışında herhangi bir amaçla kullanıldığına dair bir gösterge bulunmadığını ancak dosyayı yeniden incelemeye alacaklarını kaydetti.



ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yer alan iddiaya göre Çin, Dünya Bankası'ndan aldığı 50 milyon dolar değerindeki krediyi dikenli tel, biber gazı silahı ve kurşun geçirmeyen yelek gibi malzemeler satın almak için kullandı. Ancak dergi bu satın almaların, program kapsamında elde edilen parayla mı yoksa başka finansmanlar sayesinde mi yapıldığının kesin olmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle