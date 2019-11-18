Çin, Doğu Türkistan'daki ihlalleri belgeleyen yazışmaları yalanlamadı
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Çin, Doğu Türkistan'daki ihlalleri belgeleyen yazışmaları yalanlamadı

Çin, Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerine yer verilen Doğu Türkistan politikalarının sızdırıldığı belgeleri yalanlamadı. Ancak Dışişleri Bakanlığı, NY Times gazetesinde yer alan haberin gerçeklere karşı kör, sağır ve cımbızlama yorum çalışması olduğunu öne sürdü

18.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:19
Çin, Doğu Türkistan'daki ihlalleri belgeleyen yazışmaları yalanlamadı

Çin yönetimi, Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerine yer verilen Doğu Türkistan politikalarının sızdırıldığı belgeleri yalanlamadı.


Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, New York Times gazetesinde yer alan haberin 'gerçeklere karşı kör, sağır ve cımbızlama yorum çalışması' olduğu öne sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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