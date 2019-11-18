Çin, Doğu Türkistan'daki ihlalleri belgeleyen yazışmaları yalanlamadı

18.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:19

Çin yönetimi, Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerine yer verilen Doğu Türkistan politikalarının sızdırıldığı belgeleri yalanlamadı.



Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, New York Times gazetesinde yer alan haberin 'gerçeklere karşı kör, sağır ve cımbızlama yorum çalışması' olduğu öne sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle