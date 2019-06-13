Çin, Doğu Türkistan'da sadece camileri değil Müslüman mezarlıklarını da hedef alıyor
Çin yönetiminin, Doğu Türkistan'da aralarında asırlık camilerin de bulunduğu tarihi, kültürel ve dini mekanları yıkmasının ardından Uygur Türklerine ait mezarlıkları da yok ettiği bildirildi
Çin yönetiminin, Doğu Türkistan'da aralarında asırlık camilerin de bulunduğu tarihi, kültürel ve dini mekanları yıkmasının ardından Uygur Türklerine ait mezarlıkları da yok ettiği bildirildi.
Nottingham Üniversitesinden Uygur tarihçi Rian Thum'un kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, Çin, son olarak Doğu Türkistan'ın Hoten kentindeki merkez mezarlığı ortadan kaldırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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