Çin Dışişleri Bakanlığı: "Kimse Umman Körfezi'nde savaş görmek istemiyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı: "Kimse Umman Körfezi'nde savaş görmek istemiyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Umman Körfezi'nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere düzenlenen saldırı sonrası yaptığı açıklamada, hiç kimsenin savaş görmek istemediğini, tüm tarafların diyalog yoluyla sorunu çözebileceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı:

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Umman Körfezi'nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere düzenlenen saldırı sonrası yaptığı açıklamada, hiç kimsenin savaş görmek istemediğini, tüm tarafların diyalog yoluyla sorunu çözebileceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin'in artan gerginlikten derin endişe duyduğunu söyleyerek, "Kimse Umman Körfezi'nde savaş görmek istemiyor. Bu kimsenin ilgisini çekmiyor" ifadelerini kullandı. Pekin'de açıklamalarda bulunan Shuang, bütün ilgili tarafların sakin kalması ve gerginliğin daha da artmasının engellenmesi gerektiğini belirterek, "Tüm tarafların ilgili sulardaki seyir güvenliğini, bölgesel barış ve istikrarı ortak bir şekilde koruyabileceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Çin ve İran'ın enerji sektöründe yakın bağları olduğunu belirten Shuang, Çin'in enerji güvenliğini ve şirketlerinin yasal haklarını korumaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ABD, dün gerçekleştirilen Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuş ve bir video paylaşarak İran'ın petrol gemilerine saldırdığını iddia etmişti. İran ise petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını açıklamıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Haberleri
15:31 Binali Yıldırım'dan gençlere mesaj: "Kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u bir numara yapacağız"
15:09 Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor (2)
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camiinde cuma namazı kıldı
14:20 Tarım Bakanı Pakdemirli: "İstanbul'a verilebilecek en güzel armağan Binali Yıldırım'dır"
14:19 Başkan Özlü, Binali Yıldırım için destek istedi
14:16 CHP'li Özel'den Meclis Başkanı Şentop'a 'önerge' başvurusu
13:27 Milletvekili Dülger'in Jandarma Teşkilatının Kuruluş yıl dönümü mesajı
13:25 Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi
13:20 Milletvekili Dülger'in okulların tatile girmesiyle ilgili mesajı
13:17 "İstanbul'da sandığa gitmek şarttır"
13:15 Çin Dışişleri Bakanlığı: "Kimse Umman Körfezi'nde savaş görmek istemiyor"
13:12 Ukraynalı ayrılıkçılara Rus pasaportları dağıtılmaya başlandı
13:11 Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor
13:07 Eski milletvekilleri Gönül ve Nazikoğlu vefat etti