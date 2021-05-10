Son dakika gündem: Çin Dışişleri Bakanlığı: "Filistin-İsrail geriliminin tırmanmasından endişeliyiz"
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Son dakika gündem: Çin Dışişleri Bakanlığı: "Filistin-İsrail geriliminin tırmanmasından endişeliyiz"

Son dakika gündem: Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Filistin-İsrail geriliminin tırmanmasından endişeliyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin'in Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasından endişe duyduğu, taraflara itidal çağrısında bulunduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin'in Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasından endişe duyduğu, taraflara itidal çağrısında bulunduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin'de bugün düzenlenen basın toplantısında hükümetin, Filistin'de son günlerde yaşanan çatışmalara dair tutumunu açıkladı. Chunying, "Çin, son günlerde Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasından endişe duyuyor. Taraflara, sakin ve itidalli olma, daha fazla yaralanmaya yol açabilecek çatışmalardan kaçınma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çinli sözcü, uluslararası toplumun iki devletli çözüm temelinde ve Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları doğrultusunda Filistin ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinin en erken tarihte yeniden başlatılması için çalışması gerektiğini kaydetti.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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