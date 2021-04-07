Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayı savundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayı savundu

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayı savundu

Pekin yönetimi, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin Türkiye'de rahatsızlığa neden olan sosyal medya paylaşımlarının meşru olduğunu ileri sürdü.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Pekin yönetimi, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin Türkiye'de rahatsızlığa neden olan sosyal medya paylaşımlarının meşru olduğunu ileri sürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'in Türk Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin, "Türkiye'deki tüm kesimlerin, Çin'in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlı tutumuna, terör ve aşırıcılıkla mücadelede attığı adımlara, doğru, makul ve tarafsız şekilde bakmasını umduklarını" belirtti.

Cao ayrıca Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımı için "tamamen uygun, makul olduğu ve eleştirilemeyeceği" yorumunda bulundu, Türk-Çin stratejik iş birliğinin genel durumunun somut biçimde korunması temennisini dile getirdi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu dün Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Bakanlıktaki görüşmede Liu'ya, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımlardaki ifadeler konusunda duyulan rahatsızlık dile getirilmişti.

Büyükelçiliğin paylaşımları

Büyükelçilik, Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesaplarını etiketleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Erol Bulut Yılmaz Vural Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayı savundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:03:47. #1.15#
title