Çin Dışişleri Bakanı Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Haberler
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Çin Dışişleri Bakanı Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
Çin Dışişleri Bakanı Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yi, Ukrayna konusunda taraflara sağduyulu olma ve sakin kalma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bakan Wang Yi, Ukrayna sorununu çözmek için Minsk Anlaşması'na geri dönmenin hala gerekli olduğunu söyledi. Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk Anlaşması, tüm taraflarca tanınan ve etkin bir şekilde uygulanması gereken temel bir siyasi belgedir. Çin, bu anlaşmanın yönüne ve ruhuna uygun tüm çabaları destekleyecektir. Aynı zamanda, tüm tarafları sakin olmaya, gerilimi artıracak ve krizi büyütecek şeylerden kaçınmaya çağırıyoruz. Wang Yi, bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına yok sayılamayacağını ve askeri blokların güçlendirilmesi, hatta genişletilmesiyle bölgesel güvenliğin garanti edilemeyeceğini vurguladı."


Demirören Haber Ajansı - Dünya

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