Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24-26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yan ısıra bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakan'ın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı