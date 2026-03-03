Çin Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'daki Askeri Operasyonlara Derhal Son Verilmeli

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'daki mevcut gelişmeler konusunda acil önceliğin, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve çatışmanın daha fazla yayılmasının önlenmesi olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, pazartesi günü Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede el-Busaidi, Umman'ın arabuluculuğunda İran-ABD müzakerelerinde eşi görülmemiş bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. El-Busaidi buna karşın ABD ve İsrail'in, görüşmelerde elde edilen bu ilerlemeyi hiçe sayarak savaş başlatmasının esef verici olduğunu belirtti.

Savaşın devam etmesi halinde daha fazla can ve mal kaybı yaşanacağına dikkat çeken el-Busaidi, tüm taraflara bir an önce ateşkes yapılması için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

El-Busaidi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'in tutarlı şekilde BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun hareket ettiğini ve güvenilir bir olumlu güç olarak öne çıktığını kaydetti.

Karşı karşıya olunan bu hassas anda ve karmaşık durumda Çin'den önemli bir rol oynamasını beklediklerini belirten el-Busaidi, Umman'daki Çin vatandaşları ve Çinli şirketlerin güvenliğini sağlamak üzere her türlü çabayı göstereceklerini de sözlerine ekledi.

Wang ise Umman'ın aktif şekilde İran-ABD müzakerelerine arabuluculuk ettiğini ve bölgesel barışı koruma konusunda büyük çaba gösterdiğini belirterek, bunu takdirle karşıladıklarını söyledi.

Wang, görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye karşın ABD ve İsrail'in kasıtlı şekilde İran'a karşı bir savaş kışkırtarak BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini açık şekilde ihlal ettiğini ifade etti.

Durumun dönüşü olmayan bir noktaya varmasının önlenmesini gerektiğini vurgulayan Wang, tüm taraflara bu yönde çaba gösterme çağrısı yaptıklarını ve Umman'a arabuluculuk çalışmalarını sürdürme konusunda destek verdiklerini söyledi. Wang, BM Güvenlik Konseyi'nde eşitlik ve adaleti korumak, barış için çaba göstermek ve savaşı durdurmak da dahil olmak üzere yapıcı bir rol oynamaya istekli olduklarını da belirtti.

Körfez ülkelerinin meşru endişelerine önem verdiklerini kaydeden Wang, bu ülkelerin egemenlik ve ulusal güvenliklerini korumasını desteklediklerini söyledi. Wang, savaşın yayılmasının, Körfez ülkelerinin temel ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Wang, Körfez ülkelerinin bağımsızlıklarını güçlendirmesi, dış müdahalelere karşı çıkması, iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesi, dayanışma ve işbirliğini artırması ve geleceklerini kendi ellerine alması temennisinde bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua