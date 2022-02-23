Dışişleri Bakanı Wang'dan Ukrayna açıklaması: "Çin önümüzdeki günlerde tüm taraflarla temas kuracak"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili Çin'in tüm taraflarla temas kuracağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefon görüşmesini değerlendirdi. Görüşmenin Blinken'in talebiyle gerçekleştirildiğini belirten Wang, bakanların Ukrayna'daki gerginlik ve Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunu ele aldıklarını ifade etti. Wang Wenbin'in açıklamasına göre Wang Yi görüşmede, Çin'in Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret ederek, Çin'in Ukrayna'daki gerginlik hakkındaki tutumunun değişmediğini, tüm ülkelerin rasyonel güvenlik endişelerine saygı gösterilmesinden yana olduğunu, Birleşmiş Milletler Tüzüğü ve ilkelerinin korunması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede Ukrayna'daki gerginliğin bugünkü hale gelmesinin Yeni Minsk Anlaşması'nın etkin şekilde hayata geçirilmemesinden kaynaklandığını hatırlatan Wang Yi, Çin'in önümüzdeki günlerde tüm taraflarla temas kuracağını belirtti. Ukrayna'daki durumun gittikçe kötüleşmekte olduğuna değinen Wang Yi, Çin'in ilgili tüm taraflara temkinli olma, "güvenliğin bölünmezliği ilkesi"nin önemine saygı gösterme, gerginliği ve anlaşmazlıkları diyalog ve görüşme yollarıyla çözme çağrısında bulundu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel