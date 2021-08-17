Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan ABD'ye Afganistan eleştirisi Açıklaması
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Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan ABD'ye Afganistan eleştirisi Açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan ABD'ye Afganistan eleştirisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Afganistan'dan aceleyle çekilmesinin ülkedeki durumu olumsuz etkilediğini belirterek Washington'ın yeni problemler yaratacak adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Afganistan'dan aceleyle çekilmesinin ülkedeki durumu olumsuz etkilediğini belirterek Washington'ın yeni problemler yaratacak adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre Bakan Vang, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan'daki durum ve ikili ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Vang, görüşmede "ABD askerilerinin aceleyle çekilmesi Afganistan'daki durumu son derece olumsuz etkilemiştir. ABD'nin sonraki adımında yeni problemler yaratacak girişimlerde bulunması sorumlu bir tavır olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Sorunları güçle ve askeri araçlarla çözmeye çalışmanın yalnızca onları artırmak anlamına geldiğini, Afganistan deneyiminden çıkan bu dersin üzerine düşünmeye değer olduğunu vurgulayan Vang şunları kaydetti:

"Olgular bir kez daha göstermiştir ki mekanik olarak kopya edilmiş ithal yabancı bir modelin tamamıyla farklı tarihe, kültüre ve şartlara sahip bir ülkeye hazır kalıp gibi uyması ve nihai olarak yerleşmesi olanaksızdır."

Vang, Çin'in Afganistan'da sorunsuz bir geçişin sağlanması ve insani yıkıma yol açabilecek yeni bir iç savaşın önlenebilmesi için ABD ile iletişim ve diyalog içinde olacağını belirterek "Afganistan, ulusal şartlarına uygun açık fikirli ve kapsayıcı bir siyasal sistemi benimsemeye teşvik edilmeli." ifadesini kullandı.

Çin'in ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olarak uluslararası sistemin en önemli ortakları olduğuna dikkati çeken Vang, "Ancak ABD bir yandan Çin'i bilerek baskılamaya ve kısıtlamaya çalışarak Çin'in meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verip diğer yandan Çin'in desteğini ve iş birliğini beklememelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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