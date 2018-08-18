Çin Dışişleri Bakanı: "Türkiye, Erdoğan'ın Liderliğinde Bütünleşecek"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Türk halkının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde mutlaka bütünleşerek geçici sıkıntıları aşacağına ve istikrarlı gelişmeye kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, iki bakanın mevcut gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunduğu belirtildi. Wang Yi, görüşmede Çin'in iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkilerini geliştirmeye olan bağlılığını hatırlatarak, Çin'in Türkiye'nin ulusal güvenlik ve istikrarı ile ekonomik ve toplumsal gelişmesini korumak için harcadığı çabaları desteklediğini belirtti. Çinli bakan, "Çin, Türk halkının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bütünleşerek geçici sıkıntıları aşacağına ve istikrarlı gelişmeye kavuşacağına inanıyor" ifadesini kullandı.

Wang Yi, ayrıca Çin'in Türkiye ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin, bilhassa da yükselen ekonomilerin meşru haklarını ortaklaşa koruma arzusunda olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çinli mevkidaşına Türkiye'deki durumu ve Türk hükümetinin duruşunu anlattığı, Türkiye'nin mevcut zorlukları aşacağını vurguladığı belirtildi. Türkiye'nin Çin ile stratejik iletişimi güçlendirmeyi istediğini dile getiren Çavuşoğlu, Çin ile karşılıklı yarara dayalı işbirliğini derinleştirmeyi, Kuşak ve Yol projesinin inşasına aktif şekilde katılmayı arzuladıklarını ifade etti. - PEKİN