Çin Dışişleri Bakanı: Savaşta Sivillerin Korunmasına Yönelik Kırmızı Çizgi Aşılmamalı

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çatışmalarda sivillerin korunmasının kırmızı çizgi olduğunu belirterek, bu çizginin aşılmaması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şeyh Abdullah görüşmede öncelikle bölgedeki durum ve BAE'nin buna ilişkin tutumu hakkında Wang'a bilgi verdi. Savaşın tarafı olmadıklarını ve devam eden çatışmalara katılmadıklarını kaydeden BAE Dışişleri Bakanı, bu nedenle haksız saldırılara maruz kalmamaları gerektiğini ifade etti.

Çin'in sergilediği tutarlı, nesnel ve tarafsız tutumu takdir ettiklerini belirten Şeyh Abdullah, bölgede gerilimin daha da artmasını önlemek üzere mevcut ağır koşullarda Çin'in oynadığı aktif ve önemli rolü sürdürmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Şeyh Abdullah, ülkesindeki Çin vatandaşları ve kurumlarının güvenliğini sağlamak üzere önlemler almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Wang ise İran'daki mevcut durumla ilgili ilkeli tutumlarını yineleyerek, savaşın yayılmasının kimsenin yararına olmadığını ve bunun bölgedeki halka zarar vereceğini söyledi.

Wang, enerji, ekonomi ve halkın geçim kaynaklarıyla ilgili askeri olmayan hedeflere saldırılmaması ve deniz taşımacılığı rotalarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

BAE'nin çatışmalar başlamadan önce dahi barış için çalıştığını ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin kısa süre önce gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısında, diyalog ve diplomasinin, mevcut krizi aşmanın ve bölgesel güvenliği korumanın tek yolu olduğunun vurgulandığını hatırlatan Wang, bunları takdirle karşıladıklarını belirtti.

Wang, BAE'nin ulusal güvenliğini korumaya yönelik meşru taleplerini ve bölge ülkelerinin anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çabalarını desteklediklerini söyledi.

Barış umutlarını korumaya ve bu yönde yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini kaydeden Wang, Ortadoğu özel temsilcisini bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine katkıda bulunmak amacıyla arabuluculuk çalışmaları yürütmek üzere bölgeye göndereceklerini belirtti.

Wang, BAE'nin ülkedeki Çin vatandaşları ve kurumlarının güvenliğini sağlamaya devam etmesini temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua