Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie'den, ABD'ye "oldukça yanlış zihniyetini" değiştirme çağrısı
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Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie'den, ABD'ye "oldukça yanlış zihniyetini" değiştirme çağrısı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie'den, ABD'ye 'oldukça yanlış zihniyetini' değiştirme çağrısı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Çin, ABD'nin iki ülke arasındaki ilişkileri çıkmaza soktuğunu bildirdi.

Çin, ABD'nin iki ülke arasındaki ilişkileri çıkmaza soktuğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın, Çin'in Tiencin kentine düzenlediği ziyarette yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.

ABD'yi iki ülke arasındaki ilişkileri çıkmaza sokmakla suçlayan Şie, ABD'den "oldukça yanlış zihniyetini ve tehlikeli politikasını" değiştirmesini istedi.

Şie, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Çin'in gelişimini kontrol altına almaya ve bastırmaya çalıştığını belirtti.

Taraflar arasındaki ilişkilerde ciddi sorunlarla karşılaşılmasının temel sebebinin, bazı Amerikalıların Çin'i "hayali bir düşman" gibi resmetmesi olduğunu kaydeden Şie, Çin'in farklılıkları korurken, ortak noktada buluşmak istediğini savundu.

ABD'ye eşit davranmayı öğretme sorumluluğumuz var

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, önceki gün bir televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD'nin üstünlük taslayan bir davranış benimsediğini ve diğer ülkeleri baskı altına almak için gücünü kullandığını söylemişti.

Dünyada, herhangi bir ülkenin diğerlerinden üstün olamayacağını vurgulayan Wang, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Çin, herhangi bir ülkenin, diğerlerinden üstün olduğuna dair iddiasını asla kabul etmeyecektir. Eğer ABD, diğer ülkelere eşit davranmayı öğrenmediyse; Çin ve uluslararası toplumun, ABD'ye bunu nasıl yapacağını öğrenmesi konusunda yardımcı olma sorumluluğu var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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