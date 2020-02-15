Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Gang'dan korona virüsü açıklaması
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Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Gang'dan korona virüsü açıklaması

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang, korona virüsünün ülkesine etkisinin geçici olacağını ve salgının yakında sona ereceğinden emin olduğunu söyledi.

15.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:34
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Gang'dan korona virüsü açıklaması

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang, korona virüsünün ülkesine etkisinin geçici olacağını ve salgının yakında sona ereceğinden emin olduğunu söyledi.


Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang, 56. Güvenlik Konferansı'nda korona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Gang, ülkesinde korona virüsü salgınının yakında sona ereceğinden ve ülke ekonomisine etkisinin geçici olacağından emin olduğunu açıkladı. Gang, "Salgının Çin ekonomisi üzerindeki etkisi kısa vadeli ve geçici olacak. Salgın sona erdiğinde azalan tüketici talebi hızla artacak ve güçlü bir şekilde toparlanacak" şeklinde konuştu. - MÜNİH

Kaynak: İHA
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