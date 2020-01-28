Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs vakası Almanya'da görüldü
Haberler » Dünya » Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs vakası Almanya'da görüldü - Haberler

Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs vakası Almanya'da görüldü

Almanya'da Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs (2019-nCoV) vakasının görüldüğü belirtildi. Hastanın Çin'in en büyük şehri Şangay'dan gelen bir iş arkadaşıyla görüştüğü ve virüsü bu yolla kaptığı öğrenildi.

28.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:31
Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs vakası Almanya'da görüldü

'da, Çin'in dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs (2019-nCoV) vakasının görüldüğü belirtildi.


Pazartesi günü Bavyera eyaletinin Starnberg bölgesinde koronavirüs taşıyan bir kişinin tespit edilmesiyle birlikte ülkede görülen koronavirüs vakası sayısı ikiye yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler